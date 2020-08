Fantasy Friends sortira à la fin de l'année

Publié le Mardi 18 août 2020 à 09:45:00 par Solène Krawczyk

Je suis sûre que vous avez toujours rêvé d'élever des pandas volants

Xaloc Studios et Just for Games annoncent la sortie prochaine de leur jeu de simulation et de gestion, Fantasy Friends, sur PS4, Switch et Steam pour la fin de l'année 2020.Devenez éleveur de licornes et de pandas volants dans le monde magique et coloré de Fantasy Friends. Développez votre forêt enchantée et décorez-la à votre guise, ainsi que vos petites bestioles (douze espèces sont disponibles en tout) pour lesquelles vous aurez la possibilité de collectionner des accessoires et des skins inédits.