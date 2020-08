La saison 6 d'Apex commence aujourd'hui

Publié le Mardi 18 août 2020 à 10:00:00 par Theodore Labyt

Allez vider votre chargeur !

Apex Legends sort sa saison 6 : Propulsion proposera la nouvelle légende Rampart, un nouveau système de création d'objets, la mitraillette à énergie Volt et un pass de combat proposant divers objets.Voici un rappel des compétences de la nouvelle héroïne qui prouve que l'attaque est vraiment la meilleure des défenses :- Chargeur modifié : permet d'avoir des chargeurs de plus grande taille et un rechargement plus rapide à la mitrailleuse et mitrailleuse montée.- Champ de force : permet de créer un mur énergétique qui bloque les projectiles ennemis et amplifie les vôtres.- Mitrailleuse montée : comme son nom l'indique, cette compétence permet d'utiliser une mitrailleuse montée à l'usage de tous.Découvrez ces capacités en action en visionnant le trailer dédié à Rampart.