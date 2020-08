Redneck Ed : Astro Monster Show arrive le 10 septembre

Publié le Mardi 18 août 2020 à 11:45:00 par Theodore Labyt

Ç'a l'air d'être bien sympa

Le studio Rustic Fantastic présente son jeu d'arène de combat cosmique dans un style de dessin animé rétro.Entrez dans l'arène d'un genre groovy et combattez une grande variété de monstres surréalistes et inspirés de la culture pop.Vous incarnez Ed, un gars à la vie simple et clean. Mais tout a changé lorsque vous êtes entré dans l'Astro Monsters Show, où des personnages fous et tordus vous attendent pour vous combattre. Venez à bout de l'ensemble de ces extraterrestes et devenez la star de l'espace.