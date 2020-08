(TEST) Paws & Soul (PC)

Publié le Mardi 18 août 2020 à 12:00:00 par Riwan Hervouet

Une infâme merde

J’avais lancé Paws and Soul la première fois sans m’informer de quoi que ce soit sur le jeu. Pour être neutre devant le jeu. C’était de la merde… Alors je me suis dit bon, je n’ai juste pas dû comprendre un truc. Les développeurs avaient sûrement une idée intéressante pour le jeu… Mais en fait non…Paws and Soul est une arnaque, même pour 9,99 €, c’est une arnaque. Si vous voulez savoir pourquoi ce jeu est une merde de compétition internationale, vous pouvez lire mon test.