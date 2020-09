Vampire's Fall: Origins bientôt disponible sur Nintendo Switch et Xbox one

Publié le Mercredi 2 septembre 2020 à 10:00:00 par Riwan Hervouet

Très très old-school, ça...

Vampire's Fall: Origins est un jeu développé par Early Morning Studio. C'est un RPG Old-School avec un graphisme et des animations somme toute assez sommairesLe jeu est divisé en deux phases, l’une en 2D isométrique pour vous balader dans le monde et interagir avec celui-ci, et l’autre en 2D vue de côté pour les phases de combats.Le jeu possède une grosse fan-base, un wiki , et est disponible en 22 langues. Le jeu est peut-être intéressant d’un point de vue scénario même si le cadre se résume (grossièrement) à se venger d’un méchant vampire…Le jeu sera donc disponible sur Xbox et Nintendo Switch le 17 septembre.