Kingdoms of Amalur : Re-Reckoning bientôt disponible

Publié le Mercredi 2 septembre 2020 à 09:45:00 par Riwan Hervouet

Avec plein d'éditions

Vous avez peut-être oublié, mais il y a quelques semaines, j’avais écrit à propos de la version remastérisée de Kingdoms of Amalur : Reckoning, qui a une sortie prévue pour ce 8 septembre. Le RPG sera disponible sur PC , PS4, et Xbox One , avec déjà un DLC prévu pour 2021.Le jeu sera disponible en trois éditions différentes : Standard, Fate Edition et l’édition Collector. L’édition Standard contient le jeu de base, disponible à 39,99 €. La Fate Edition contient le jeu de base et le futur DLC : Fateworn, prévue pour 2021, le tout pour 54,99 €.L’édition Collector, quant à elle, contient : une figurine de Alyn Shir de 20 cm de haut, une porte de clefs, cinq illustrations originales du jeu, la Bande-Son du jeu, et une jolie boî-boîte.Vous pouvez déjà précommander l’édition Standard et la Fate Edition sur le site du jeu