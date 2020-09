- Jouez un Phalanger volant dans AWAY: The Survival Series

Publié le Mardi 1 septembre 2020 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Un Quoi ?

Développé par le studio québécois Breaking Walls, AWAY: The Survival Series vous propose d'incarner un... Phalanger volant... Il s'agit d'un petit marsupial que l'on retrouve en Australie, en Nouvelle-Guinée ou même en Tasmanie. Sa particularité est qu'il est capable de faire des vols planés.Entre documentaire et jeu vidéo, Away vous permettra de parcourir la forêt en évitant les prédateurs et en cherchant à vous nourrir...A découvrir dans une bande-annonce. Le jeu est prévu sur PS4 début 2021.