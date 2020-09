Remothered: Broken Porcelain, un thriller sur fond d'histoire d'amour

Publié le Mardi 1 septembre 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Love is everywhere

Suite Remothered : Tormented Fathers, sorti l'été dernier, même si les deux opus sont totalement indépendants et donc ce nouveau jeu est jouable sans avoir posé les mains sur le premier, Remothered: Broken Porcelain débarque le 20 octobre sur PC, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch.Ce thriller psychologique s'inspire des classiques du cinéma tels que Rosemary's Baby, Les Oiseaux ou Psycho, et vous entraîne dans l'auberge Ashmann où une nouvelle héroïne, Jennifer, doit combattre des forces surnaturelles...La nouvelle bande-annonce raconte l'histoire d'amour entre l'héroïne et son amie, Lindsay.