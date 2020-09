WRC 9 dévoile ses nouveautés

Publié le Mardi 1 septembre 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

sortie imminente

NACON et le studio KT Racing sortent WRC 9 le 3 septembre prochain, sur PC, Xbox One et PS4, puis plus tard sur PS5, Xbox Series X et Nintendo Switch.Juste avant la sortie du jeu, donc, ils vous dévoilent une nouvelle vidéo, présentant les innovations de cet opus.Au menu, 3 nouveaux rallyes (Japon, Nouvelle-Zélande, Kenya), plus de 50 équipes officielles et leurs livrées en WRC, WRC 2, WRC 3 et Junior WRC, des nouveaux modes de jeu exclusifs et plus de 15 véhicules bonus ayant marqué l’histoire du championnat.Mais vous aurez droit aussi à une dynamique retravaillée, une IA améliorée, les sensations de conduites et le comportement de la voiture ont aussi bénénficié de soins particuliers.