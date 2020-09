La date de sortie de Ys IX: Monstrum Nox sur PS4

Publié le Mardi 1 septembre 2020 à 09:45:00 par Riwan Hervouet

Ah les vilains monstres

YS IX : Mostrum Nox est un titre de NIS America qui sortira le 5 février sur PS4 et durant l’été 2021 sur Switch.Le jeu est un JRPG somme toute classique qui vous propose d’incarner Adol « le Rouge » Christin, qui durant un séjour en détention se voit attribuer des dons, et le pouvoir d’exorciser les monstres. C’est ainsi qu’il est devenu un Mostrum.Vous pourrez jouer jusqu’à 6 différents Mostrum, et explorer la ville de Balduq.Le jeu sortira aussi une édition spéciale : la Pact Edition. Cette édition contiendra le jeu de base sur PS4 ou NintendoSwitch. Un mini artbook, la Bande-Son « Melodies of the Macabre » sur CD, ou en téléchargement pour les joueurs Switch, et ainsi qu’une jaquette réversible.