Project cars 3 disponible dès maintenant

Publié le Mardi 1 septembre 2020 à 09:30:00 par Riwan Hervouet

Le grand vraoum

Project Cars 3, le dernier opus de la licence est désormais disponible sur PS4, Xbox One et PC, à 59,99 € pour l’édition Standard et à 89,99 € pour la Deluxe Edition.Pour rafraîchir la mémoire des néophytes, Project cars est une licence de simulateur de course. Cet opus a fait un effort pour convenir aux différents niveaux de joueurs, notamment en faisant un travail sur les aides pour la maniabilité.Le mode carrière de cette version permet au joueur de passer de conducteur amateur à celui d’expert automobile. Ce qui vous permettra d’acheter, posséder, personnaliser et améliorer vos voitures. Vous aurez d’ailleurs le choix entre plus de 210 voitures de grands constructeurs.