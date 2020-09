(TEST) Creative Live! Cam Sync 1080p, la webcam idéale ?

Publié le Lundi 31 août 2020 à 12:00:00 par Riwan Hervouet

Demain, j'ouvre une chaîne Sex Cam

Vous le savez déjà tous très bien, Cedric aime faire démonstration de ses compétences talentueuses dans l’art de l’Hélico-bite. C’est le premier à monter sur la table, bourré (ou non, en fait), pour montrer à ses invités et autres victimes l’incroyable physique rebondissante de son corps.Ce n’est malheureusement pas un talent que le monde est prêt à accepter, et Cedric n’a jamais pu être la star internationale de l’Hélico-bite qu’il rêvait d’être quand il était petit. Mais grâce à internet et a une bonne Webcam grand-angle, Cedric à l’opportunité de montrer et exposer son talent aux yeux de tous, et de prouver aux monde entier qu’il a un incroyable talent. Bien plus incroyable que ceux, ridicules, qui passent à la télé...