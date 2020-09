- Une nouvelle Bande-Annonce de Star Wars : La Saga Skywalker

Publié le Lundi 31 août 2020 à 11:20:00 par Riwan Hervouet

La franchise de jeux Lego Star Wars revient avec un nouvel opus : La Saga Skywalker. Le jeu a été développé par TT Games en Collaboration avec Lucasfilm Games, ou anciennement LucasArt, et édité par Warner Bros. Games. Le jeu sortira durant le printemps 2021 sur PC, Xbox One, Xbox Serie X, PS4, PS5, et Nintendo Switch.Le jeu vous offre de pouvoir jouer dans les 6, pardon 9 films Star Wars, et d’y incarner les personnages cultes.Une édition Deluxe sera proposée et contiendra notamment 6 packs de collections de personnages inspirés des autres films et série comme : The Mandalorians, Rogue One, The Bad batch, Solo, et d’autres.À la sortie du jeu des kits Lego avec codes activables seront disponibles pour pouvoir interagir avec les vaisseaux vus en jeu dans la vraie vie.