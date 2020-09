- Blood Bowl 3 débarque pour vous péter vot'sale gueule

Publié le Lundi 31 août 2020 à 11:25:00 par Cedric Gasperini

Ça va saigner

Le foot US façon steak saignant est de retour. Cyanide et Nacon ont annoncé le développement de Blood Bowl 3. Le jeu est prévu sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC et Nintendo Switch.Jeu de stratégie au tour par tour, Blood Bowl 3 vous proposera de diriger une équipe d'elfes, humains, orques et j'en passe, pour des rencontres à base de touchdowns et de pains dans la gueule, de membres cassés, voire arrachés, et de quelques handicaps définitifs ou morts violentes au passage.