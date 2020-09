- Werewolf : The Apocalypse - Earthblood se dévoile encore

Publié le Lundi 31 août 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Un jeu avec du poil

Inspiré du jeu de rôle papier Loup-Garou : l'Apocalypse, Werewolf : The Apocalypse - Earthblood est en théorie toujours prévu pour le 4 février 2021 sur toutes les plateformes y compris les nouvelles consoles comme la PS5 et la Xbox Serie X.Le jeu est signé Cyanide et vous met dans la peau de Cahal, mi-homme, mi-loup, mi-loup-garou, ce qui fait un mi de trop, mais on ne va pas chipoter non plus.Action RPG en vue extérieure, il vous met aux prises avec des vampires, ennemis jurés des lycanthropes.Une nouvelle vidéo présente, justement, le personnage de Cahal.