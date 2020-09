- Giraffe et Annika sort sur Nintendo Switch et PS4

Publié le Lundi 31 août 2020 à 11:40:00 par Riwan Hervouet

C'est si mignon que j'ai envie de frapper dedans

Après une sortie il y quelques mois sur PC, NIS America nous annonce que Giffare et Annika est désormais disponible sur Nintendo Switch et PS4. Pour ceux qui aurait oublié, Giraffe et Annika est un jeu d’aventure ou vous incarnez Annika qui a perdu sa mémoire et qui va être aidé par Giraffe.Une Édition physique limitée est d’ailleurs disponible pour les deux consoles, elle contient : le jeu de base, une boîte collector, la Bande-Son « Songs of Spica » sur CD, un Set d’écussons, et un Artbook. Cette édition vous reviendra à 49,99 €. Et on vous rappelle qu'une édition physique limitée n'a rien à voir avec une édition handicapée, le "limitée" signifiant qu'il n'y en aura pas beaucoup, en fait...