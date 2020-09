- Destiny 2: Beyond Light dévoile une nouvelle Bande-Annonce

Publié le Lundi 31 août 2020 à 11:50:00 par Riwan Hervouet

Un petit coté Disco tous ses cristaux

Récemment Bungie a partagé une nouvelle bande-annonce sur la nouvelle extension de Destiny 2 : Beyond Light, ou Au-delà de la Lumière, et qui parle plus précisément de la Stase, une nouvelle puissance élémentaire.En embrassant les ténèbres, les Gardiens qui sauront utiliser la Stase débloqueront de nouvelles compétences, et des noms plus « dark » pour leur classe : les Arcanistes deviennent des Sombreurs, les Chasseurs deviennent des Revenants, et les Titans deviennent des Béhémoths.