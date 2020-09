In Sound Mind : un jeu d'horreur sur PS5 et Xbox Series X

Publié le Mardi 1 septembre 2020 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Aglagla ?

Développé par We Create Stuff (Nightmare House 2) et édité par Modus Games, In Sound Mind est un jeu d'horreur psychologique prévu sur PC et sur consoles next-gen, à savoir la PS5 et la Xbox Series X. Il sortira en 2021.Une nouvelle bande-annonce a été mise en ligne pour présenter le jeu et les horreurs auxquelles les joueurs vont devoir faire face. Il s'agira d'un voyage au coeur d'un esprit tourmenté.La bande originale est composée par The Living Tombstone.