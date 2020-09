- Iron Harvest 1920+ est disponible

Publié le Mardi 1 septembre 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

C'était il y a 100 ans...

Pour rappel, Iron Harvest 1920+ prend place dans une réalité alternative où l'Europe tente de se reconstruire après la Première Guerre Mondiale. Le jeu se déroule, comme son nom l'indique, en 1920.Il s'agit d'un STR (Stratégie en Temps Réel) dans lequel on suit l'histoire de trois grosses factions. Chacune d'entre elles a son histoire et ses propres missions avec un gameplay qui offre diverses opportunités tactiques. Le jeu est développé par Deep Silver et KING ART GAMES. Ils ont dévoilé une nouvelle faction, Polania.Le jeu sort aujourd'hui sur PC. Il est prévu l'année prochaine sur consoles.