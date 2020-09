(TEST) Wasteland 3 (PC, PS4, Xbox One)

Publié le Mardi 1 septembre 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Le monde d'après, c'est ça

Après avoir passé des heures et des heures sur Wasteland 2, à arpenter le désert pour faire régner la justice et l'ordre... ou du moins ma vision de la justice et de l'ordre, j'ai replongé avec délectation dans les neiges du Colorado pour, une nouvelle fois, défendre la veuve et l'orphelin.inXile Entertainment livre Wasteland 3. Un RPG old-school sans surprise, mais parfaitement maîtrisé. Et des fois, il n'en faut pas plus pour donner du plaisir.