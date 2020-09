Jurassic World : La Colo du Crétacé

Publié le Mercredi 2 septembre 2020 à 09:30:00 par Sylvain Morgant

Ou comment se débarrasser de ses enfants en faisant passer ça pour un accident

Dans la série des créations absurdes pour se faire du pognon, Netflix a décidé de sortir une série pour enfants se passant dans l'univers de Jurassic World.Oui, vous avez bien entendu, une série animée pour enfants pendant une évasion de dinosaures où des gens se font dévorer, déchiqueter et massacrer.La série se passera dans une colo, où nous suivrons un groupe d'enfants qui coche toutes les cases de la diversité avec le petit noir, le petit blanc, le grand asiatique, la grande blanche à cheveux roses et accro aux réseaux sociaux ainsi que la petite grosse. Il ne manque plus qu'un nain juif handicapé transexuel dyslexique pour avoir le bingo.La série arrive sur Netflix le 18 septembre. Et ça n'annonce rien de bon à première vue...