Gamedec une version sur Nintendo Switch annoncée

Publié le Mercredi 2 septembre 2020 à 11:30:00 par Riwan Hervouet

C'est franchement cool de leur part

Après une campagne de financement participatif très réussie pour le studio Polonais Anshar Studio (170 000 € collectés au lieu des 50 000 € demandés à la base), le studio avait promis que si le budget atteignait les 200 000 €, il ferait un portage sur Switch. Malheureusement l’objectif n’a pas été atteint… Mais les développeurs ont vu l’engouement des joueurs pour avoir une version Switch, et l’annoncent aujourd’hui : ça sera fait.Pour rappel, Gamedec est un RPG en vue Isométrique qui vous propose d’incarner un détective qui travaille dans les mondes virtuels, dans la ville de Varsovie au 22ème siècle. Vous allez donc régulièrement alterner entre réalité et virtuel durant votre découverte de la ville d’un autre temps.Le jeu sera aussi disponible sur Steam et Gog.com