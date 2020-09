Tamarin un jeu tout mignon sort le 10 septembre

Publié le Mercredi 2 septembre 2020 à 10:15:00 par Riwan Hervouet

Connasses de fourmis

Tamarin est un Metroidvania en 3D délirant fait par des anciens du studio Rare. Le jeu est actuellement développé par Chameleon Studio et sortira le 10 septembre sur PC et PS4.Le jeu vous propose d’incarner un tamarin, un petit singe tout mignon, qui va devoir dérouiller des fourmis et autres insectes à coups de fusil à pompe ou autres types d’armes à feu. Parce qu’en fait ces salopes de fourmis ont saccagé la jolie forêt et tuent les jolis oiseaux ! Et ça, ça ce n’est pas gentil gentil…Vous pouvez d'ores et déjà précommander le jeu sur le site officiel , et bénéficier d’une réduction de -10%, sur la bande-son en avant-première, d’un accès immédiat à des fonds d’écran, et d'un accès à des codes de triches.