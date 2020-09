MX vs ATV All Out débarque sur Nintendo Switch

Publié le Mercredi 2 septembre 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Tu es poussière et tu retourneras à la poussière

THQ Nordic et Rainbow Studios viennent de sortir MX vs ATV All Out sur Nintendo Switch. Le jeu propose du Supercross, Outdoor Nationals, Oepncross, Waypoint et Freestyle...Vous pourrez choisir entre différents ATV et UTV à piloter, les costumiser tout comme les pilotes...En extérieur ou dans des stades, vous allez manger de la poussière.