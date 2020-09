Le Seul et Unique Ivan, un extrait du film exclusif à Disney+

Publié le Mercredi 2 septembre 2020 à 11:00:00 par Sylvain Morgant

Pas si terrible, Ivan...

Exclusif à la plateforme Disney+, Le Seul et Unique Ivan racontera l'histoire vraie de Ivan, gorille au dos argenté qui a passé sa vie dans un centre commercial, avec quelques autres animaux, à Tacoma, dans l’État de Washington.Réalisé par Thea Sharrock, d'après le livre de K. A. Applegate, Le Seul et Unique Ivan mêlera acteurs réels et animaux numériques (à la mode chez Disney) et on retrouvera au casting Sam Rockwell, Angelina Jolie, Danny DeVit, Helen Mirren, Ramon, Ariana Greenblatt, Chaka Khan, Mike White, Ron Funches, Phillipa Soo, Brooklynn Prince et Bryan Cranston.Disponible le 11 septembre sur Disney+.