E-foot Story, un documentaire sur l'e-sport

Publié le Mercredi 30 septembre 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Y'aura Footix ?

Chaîne française dédiée à l'e-sport et diffusée sur les box des opérateurs Internet, ES1 s'apprête, le 5 octobre, à diffuser un documentaire sur l'esport dans l’univers des jeux vidéo de football.Avec la bataille entre PES et FIFA.Un documentaire de 52 minutes, réalisé par Nicolas Berté.On va suivre ça pour savoir si, d'une part, les premiers tournois de Kick-off, véritable origine de l'e-sport foot, seront évoqués. Et surtout, pour enfin répondre à la question que tout le monde se pose : sachant qu'un joueur pro de jeu vidéo, niveau culture et maîtrise de la langue française, c'est généralement assez léger, sachant aussi qu'un footballeur pro, niveau culture et maîtrise de la langue française, c'est généralement assez léger, est-ce que pour un joueur pro de jeux vidéo de foot, les deux s'annulent, façon moins fois moins égale plus, ou est-ce que les deux tares s'additionnent ?La réponse, avec la liste des personnes interviewées dans ce reportage :• Noam El Ouali, 1er champion d’Europe sur PES• Bruce Grannec, quadruple champion PES/FIFA• Mahmoud “Brak” Gassama, streamer et animateur TV• Walid “usmakabyle” Tebane, triple champion du monde PES• Alan “Zal” Brin, coach FIFA/PES• Bertrand Amar, fondateur d’ES1 et producteur TVRendez-vous le lundi 5 octobre à 20h sur ES1 avec E-foot Story. Donc.Sauf si vous avez poney à cette-heure ci.