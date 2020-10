Torchlight III sort le 13 octobre sur PC, Xbox One et PlayStation 4

Publié le Mercredi 30 septembre 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Happy Birthday to you...

Dungeon Crawler heroic-fantasy, Torchlight III sortira sur Steam, Xbox One et PlayStation 4 le 13 octobre prochain (soit le jour de mon anniversaire) au prix de 39,99 € et arrivera plus tard dans l'année sur Nintendo Switch.Pour rappel, dans le jeu, vous allez parcourir des donjons remplis de hordes de zombies et de gobelins à défoncer. Le jeu est jouable seul ou entre amis... 4 héros sont proposés : le mage du crépuscule, le forgé, le ferrailleur et le tireur, accompagnés de familiers de combat...