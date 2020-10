Commander '85 est disponible sur PC et Xbox One

Publié le Jeudi 1 octobre 2020 à 10:30:00 par Théo Valet

Back in the 80's !

Préparez-vous à repartir dans les années 80 et plus précisement en 1985 avec le nouveau jeu du studio Gaming Factory. Dans Commander '85 vous jouer un jeune qui entre en possession d'une machine surpuissante qui peut carrément changer le destin du monde selon comment elle est contrôlée. Vous allez donc vous servir de cette machine, lui parler et interagir avec elle. L'intrigue du jeu sera remplie de centaines de possibilités dont certains arriveront aléatoirement. Il y aura donc une grande rejouabilité avec plusieurs fins possible. L'histoire est encore bien floue mais je pense que c'est voulu. Il faudra jouer et explorer le Commander pour savoir ce qu'il va vous arriver.Le jeu promet une immersion dans les années 80 très marquée, avec beaucoup d'Easter Eggs et des stations radios qui passent des programmes, des pubs et des musiques de l'époque. De plus vous pourrez vraiment jouer à des jeux et utiliser des programmes sur votre Commander que vous aurez la possibilité d'installer.Je ne sais pas vous, mais ce jeu m'a bien intrigué. L'ambiance fait un peu penser à Stranger Things avec son côté rétro mélangé à de la science-fiction et des éléments fantastiques. A voir ce que ça donne.Le jeu est déjà disponible sur PC et Xbox et arrivera à une date inconnue sur PS4 et Switch.Je vous mets en dessous le trailer de lancement et une vidéo de Gameplay :