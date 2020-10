Oddworld: New ‘n’ Tasty débarque sur Nintendo Switch dès le 27 octobre

Publié le Mercredi 30 septembre 2020 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

On pète un coup ?

Oddworld: New 'n' Tasty arrive sur Nintendo Switch le 27 octobre. Pour rappel, cet épisode est exactement le même que celui qui est sorti il y a 5 ans sur Steam et Gog.com, et qui est un remake du premier Oddworld.Le jeu est proposé en deux éditions : standard avec juste le jeu de base, et en édition limitée avec le jeu et des goodies.Rien de plus à ajouter.Jouez-y, c'est du bon.