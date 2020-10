Skyforge débarque sur Switch à l'automne 2020

Publié le Mercredi 30 septembre 2020 à 10:45:00 par Théo Valet

Pourquoi choisir un univers quand tu peux tous les mélanger ?

Skyforge est un MMORPG free-to-play où vous incarnez des êtres divins en charge de protéger la planète Aelion de potentielles invasions extraterrestres. Le délire c'est que le monde où se déroule le jeu mélange personnages futristes au possible avec d'autres personnages issu du médiéval fantasy. C'est carrément bizarre, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien. Le jeu propose des centaines d'heures de jeu comme tout bon MMORPG et vous pourrez choisir parmi 18 classes de personnages toutes plus différentes les unes que les autres. Des mises à jour gratuites sont prévus ainsi que des événements saisonniers pour maintenir la vie sur les serveurs.Le jeu arrive donc gratuitement cette automne et noter que vous n'aurez pas besoin du Nintendo Switch Online pour y jouer !