Assassin's Creed Valhalla présente son héros Eivor

Publié le Mercredi 30 septembre 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Eivor est carré

Ubisoft a mis en ligneune toute nouvelle bande-annonce de son Assassin’s Creed Valhalla et annonceune nouvelle série de podcasts documentaires, Echoes of Valhalla, qui retrace les faits marquants de l’Histoire viking et dévoile l’inspiration historique derrière le jeu.Vous allez donc suivre l'histoire d'Eivor, et pour le jeu de mot du sous-titre, je vous laisse chercher (seuls les vieux comprendront), un guerrier viking tiraillé entre sa quête de gloire et son devoir envers son frère Sigurd. Sauf que moi, perso, si j'avais un frère qui s'appelait Sigur, mon seul devoir serait de lui faire changer de nom à grands coups de pelle dans la gueule (la batte de baseball n'existait pas à l'époque).Les podcasts, quant à eux, sont écoutables ici