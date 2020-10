Elite Dangerous : Odyssey se dévoile à travers un nouveau Dev Diary

Publié le Jeudi 1 octobre 2020 à 09:30:00 par Théo Valet

Plein de nouvelles choses pour cette odysée

Frontier Developments, en charge du développement d'Elite Dangerous : Odessey nous fait parvenir une nouvelle vidéo "Dev Diary" où les développeurs nous en montrent un peu plus sur les nouveautés qui nous attendent pour cette version Odessey qui arrivera sur nos PC, PS4 et Xbox One en début d'année 2021. Nous aurons donc la possibilité d'enfin poser le pied sur toutes les planètes que nous traverserons, y compris celles avec une atmosphère faible. Nous pourrons aussi explorer de nouvelles bases et avant-postes planétaires. Dans cette vidéo nous pouvons aussi apercevoir une nouvelle approche des missions ainsi que l'intérieur des stations et des combinaisons spatiales. Ce nouveau contenu promet bien des choses intéressantes, à voir ce que ça donnera en jeu.