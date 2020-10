Feather, un simulateur d'oiseau

Publié le Jeudi 1 octobre 2020 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Cui cui

Un jeu sans combat, sans objectif précis, voilà ce qu'est Feather. Le jeu vient de sortir sur PC, PS4 et Xbox One. Vous allez survoler les décors et simplement admirer les lieux.Vous allez donc pouvoir simplement évoluer, tranquillement, dans cet univers calme et propice aux rêves.A découvrir en vidéo.