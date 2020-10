Les deux jeux Ori arrivent en version physique sur Switch !

Publié le Jeudi 1 octobre 2020 à 10:00:00 par Théo Valet

Au cas où vous êtes passé à côté de ces merveilles

Après être sortis sur Switch, PC et Xbox One en dématérialisé, Ori And The Blind Forest et Ori And The Will Of The Wisps reviennent tous deux dans deux nouvelles versions physiques spécialement pour la Switch. Dans chacune de ces nouvelles versions vous retrouverez la bande-son du jeu en version digitale ainsi que 6 cartes illustrées.Vous pourrez remercier Just For Games à l'origine de cette édition qui arrivera le 8 décembre prochain. Une idée-cadeau de Noël pour les fans de jeu de plateformes qui auraient manqué ces deux merveilles. Je dis ça, je ne dis rien.