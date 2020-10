- Need for Speed: Hot Pursuit Remastered en vidéo

Publié le Mardi 6 octobre 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Pas forcément une mauvaise idée

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered sortira le 6 novembre sur PC, PS4, Xbox One mais aussi sur Nintendo Switch. Le jeu proposera des graphismes améliorés et contiendra tous les DLC sortis à ce jour sur le jeu, soit 6 heures de bonus et plus de 30 défis supplémentaires.Voilà.C'est de l'ancien Need For Speed, donc, remis au goût du jour. Cet épisode est sorti, pour info, en 2010 sur PS3, Xbox 360 et PC. Un bon jeu, mais pas inoubliable non plus.D'un autre côté, vu la qualité des derniers Need For Speed, mieux vaut peut-être se retaper les anciens en version remasterisés que de se fader une nouvelle bouse...