- Free Guy ou quand le PNJ devient le héros, bientôt au cinéma

Publié le Mardi 6 octobre 2020 à 09:30:00 par Sylvain Morgant

Mieux que Ready Player One ? (Ce sera pas difficile)

Alors qu'on pensait sa carrière morte et enterrée à cause de Green Lantern, il faut reconnaitre à l'acteur Ryan Reynolds qu'il enchaine désormais les projets et les rôles les plus fous.Dans Free Guy il sera un employé de banque qui découvre un jour qu’il n’est en fait qu’un personnage d’arrière-plan dans un jeu vidéo en ligne et décide de devenir le héros de sa propre histoire.Bref, un rôle mêlant encore une fois une dose de comédie et une dose d'humour dans un film réalisé par Matt Liebman avec Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar, et Taika Waititi.Si tout se passe bien, Free Guy sortira le 9 décembre.