- Sacrées Sorcières de Robert Zemeckis, sortira sur HBOX Max et dans les salles de cinéma

Publié le Lundi 5 octobre 2020 à 11:45:00 par Sylvain Morgant

Y en a qui ont de l'espoir

Nouvelle adaptation d'un roman de Roald Dahl, Sacrées Sorcières ou The Witches en v.o., va sortir à la fois sur la plateforme HBO Max aux USA et dans les cinémas pour le reste du monde.Enfin, peut-être pas en Angleterre. Vu qu'ils se reconfinent et qu'une célèbre chaîne de cinémas vient d'annoncer qu'ils fermaient jusqu’à nouvel ordre. Et peut-être pas non plus en France, vu le bazar que c'est en ce moment…Bref, 2020 est une superbe année pour le cinéma et la sortie chaotique de Sacrées Sorcières va encore une fois le prouver.Avec au casting Jahzir Kadeem, Anne Hathaway, Octavia Spencer et Stanley Tucci, cette histoire de sorcières transformant les enfants en souris pour les éradiquer était promu à un bel avenir mais 2020 est passé par là.Rendez-vous le 18 novembre 2020 dans les salles si elles sont encore ouvertes.