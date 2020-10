- Instant Chef Party sera disponible le 27 octobre prochain

Publié le Lundi 5 octobre 2020 à 10:30:00 par Théo Valet

Aiguisez vos couteaux et sortez vos casseroles

Je vous ai déjà parlé d'Instant Chef Party cet été. A l'époque on avait eu le droit au pitch de base et à une date de sortie approximative. Aujourd'hui Just Of Game s'est montré un peu plus précis. Le jeu sortira le 27 octobre prochain sur le eShop Switch et le 6 novembre en version physique. Pour vous rappeler un peu le but du jeu, vous jouez un chef participant à un show télévisé où vous devrez être le meilleur. L'émission est remplie de mini-jeux que vous devrez réussir pour dépasser vos adversaires. Le jeu est jouable à plusieurs et trouve tous son intérêt en mode multijoueur où vous pourrez affronter vos amis en local.