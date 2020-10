Publié le Samedi 3 octobre 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Ici et maintenant

A quoi jouez-vous ce week-end ?

Ce week-end, il fait un temps de merde, l'orage gronde, ma femme aussi, la mer est déchaînée, ma femme aussi, tout est inondé, ma fe... euh, non, rien.Bref, restez à la maison parce que de toute manière, dehors, c'est moche. Comme ta femme.On sort un petit jeu du placard et on se fait une petite partie ? Oui mais de quoi ?