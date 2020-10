- Super Mario Bros. 35 gratuit sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 2 octobre 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

(ou presque)

Nintendo a sorti Super Mario Bros. 35, un nouveau jeu disponible dès maintenant sur NIntendo Switch. Gratuitement. Enfin, uniquement si vous êtes abonnés au Nintendo Switch Online.Le jeu reprend le gameplay de la version NES de Super Mario Bros. et lui ajoute 34 autres adversaires. Ce jeu multijoeuur permet aux joueurs de jouer sur un même niveau, en même temps, en un temps limité. Chaque ennemi vaincu est envoyé sur la partie d'un autre joueur et vous pouvez alors gagner du temps supplémentaire...Des défis quotidiens et des batailles spéciales sont prévues.Le jeu est gratuit jusqu'au 31 mars 2021.