- Monster Hunter World: Iceborne s'offre une 5ème mise à jour

Publié le Vendredi 2 octobre 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Et c'est gratuit

Disponible depuis l'année dernière sur PC, PS4 et Xbox One, Monster Hunter World: Iceborne s'offre une cinquième mise à jour gratuite. Dans cette mise à jour, vous allez pouvoir revenir dans l'Ancien Monde et affronter le légendaire dragon noir Fatalis.Ce dragon mythique, vous allez devoir le retrouver, enquêter pour trouver sa trace et découvrir où il se cache. Une bataille finale vous offrira, en récompense, une nouvelle armure de hautz niveau, des armes, de l'équipement...Du 16 octobre au 5 novembre, un évènement saisonnier aura lieu : le festival de la terreur. Un nouveau costume spectral de Poogie, un équipement de Palico, un nouveau design de bonhomme de neige, et une sélection de sucreries à la cantine seront proposés. Les Chasseurs pourront échanger leurs tickets contre des bonus de connexion, des primes saisonnières et des quêtes Evénements pour obtenir la nouvelle armure du Seigneur des Démons α+, et de nouvelles armures spéciales telles que le foulard à tête de mort, le foulard Kadachi, et bien d'autres.