Sackboy revient dans sa propre (grande) aventure le 19 novembre

Publié le Jeudi 1 octobre 2020 à 11:15:00 par Théo Valet

Le petit bonhomme en laine

Après avoir été le héros de Little Big Planet, Sackboy part en solo pour une aventure rien qu'à lui. L'occasion pour les développeurs de lui donner plein de nouvelles compétences qui feront de lui un vrai héros de jeu de plateformes (encore plus qu'avant en tout cas). A la base, dans Little Big Planet vous deviez jouer, créer et partager. Ici il sera seulement question de jouer à un plateformer en 3D, toujours dans le même univers.L'univers promet d'ailleurs d'être resplendissant sur PS5 avec beaucoup de diversités. Les niveaux seront apparemment bien remplis que ce soit de défis, d'ennemis et de secrets à découvrir.Comme pour Little Big Planet, Sackboy : A Big Adventure sera entièrement jouable en coopération en local et en ligne afin de pouvoir garder cet aspect familial qui a vraiment réussi à son ainé. Sackboy aura d'ailleurs des actions spécialement pour le jeu à plusieurs, comme lancer son partenaire ou le pousser par exemple.Le jeu sera disponible sur PS4 et PS5 le 19 novembre prochain. Le moins qu'on puisse dire c'est que ça fait plaisir de retrouver la mascotte de la Playstation dans un jeu rien qu'à lui.