Le nouveau DLC de Assetto Corsa Competizione est disponible

Publié le Jeudi 1 octobre 2020 à 11:00:00 par Théo Valet

Les GT4 sont de sorties

Le nouveau DLC d'Assetto Corsa Competizione est désormais disponible sur PS4 et Xbox One. Nommé "GT4 Pack", il propose 11 nouvelles voitures issues du championnat officiel des GT4 European Series du SRO Motosports Group. Vous retrouverez donc l'Alpine A110 GT4, l'Audi R8 LMS GT4, la Mclaren 570S GT4 et j'en passe.Les joueurs consoles pourront se friter dans cette nouvelle saison dédiée au GT4. L'extension vous coûtera la modique somme de 19,99€.