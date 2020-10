(TEST) Darkestville Castle (PS4, Xbox One, Switch)

Publié le Jeudi 1 octobre 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Une histoire d'os

L'argument du "ça a un petit côté Tim Burton" n'a jamais réussi à me convaincre. Tout simplement parce que justement, je ne suis pas fan de "la patte Tim Burton". Ses univers ne me séduisent pas et ses réalisations ne m'ont jamais convaincues, à une ou deux exceptions près.Alors quand on m'a présenté Darkestville Castle, un jeu qui a "un petit côté Tim Burton", j'ai préféré le laisser à Vincent.J'aurais peut-être dû le faire moi-même en fait, parce qu'il l'a trouvé vachement bien.