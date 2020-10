Les jeux gratuits sur PlayStation Plus en octobre

Publié le Jeudi 1 octobre 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Y'aura pareil sur PS5 ?

Toi, le djeunz, abonne-toi au PlayStation Plus. En échange, tu pourras jouer en ligne avec tes amis et en plus, tu auras des jeux gratuits que tu garderas à condition de rester abonné et de les avoir sélectionnés, bien entendu.Ce mois-ci, ami djeunz, sache que deux jeux sont offerts, et non des moindres.Disponibles du 6 octobre au 2 novembre, ce sont Need For Speed Payback et Vampyr qui te sont offerts. Ça claque, hein ?Enfin... euh... du moins pour l'un d'entre eux. Je te laisse deviner lequel...