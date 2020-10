Ghost of a Tale sur Nintendo Switch le 8 octobre

Publié le Vendredi 2 octobre 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

La petite souris va passer...

Déjà disponible sur PS4 et Xbox One, Ghost of a Tale dé barquera sur Nintendo Switch le 8 octobre en version numérique. Une version physique est prévue pour plus tard.Pour rappel, le jeu est un action-RPG fand un monde médiéval peuplé uniquement d'animaux. Vous allez incarner Tilo, une souris ménestrelle, bien décidée à retrouver sa bienaimée...Quand on est une souris et qu'on doit affronter des dagners deux à trois fois plus grands que vous, mieux vaut s'en remettre à la ruse qu'à la force physique...