Publié le Vendredi 2 octobre 2020 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Un Mac Whooper, svp

Cook, Serve, Delicious! 3?! sort le 14 octobre sur PC, Nintendo Switch et Xbox One. La version PS4 arrivera peu après. Signé Vertigo Gaming Inc., Cook, Serve, Delicious! 3?! est un jeu de gestion de restaurant. Plus d'un million des deux premiers jeux ont été vendus, preuve du succès de la série.Ce nouvel opus sera proposé au prix de 16,79 €.Le jeu se déroule en 2042, dans une Amérique ravagée par la guerre, que vous allez parcourir avec votre Food-truck pour participer au championnat de cuisine, en compagnie de vos deux fidèles robots cuisiniers.380 niveaux, des centaines de plats, la possibilité d'améliorer son food-truck et même de faire la campagne solo... en coop... de quoi vous occuper pas a de temps, en somme.