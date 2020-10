- Cyberpunk 2077 : la pub avec Keanu Reeves

Publié le Vendredi 2 octobre 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Keaaaaaaanuuuuuu !

CD Projekt a dévoilé une publicité pour son jeu Cyberpunk 2077. Pour rappel, le jeu est prévu pour le 19 novembre sur PC, Xbox One et PS4. Il sortira aussi sur PS5 et Xbox Series.La particularité de cette publicité réside dans la présence de Keanu Reeves.L'acteur sera modélisé, on vous le rappelle, dans le jeu et incarnera un personnage phare.On a très très hâte de le prendre en mains.