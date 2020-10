Dirt 5 nous emmène en Chine dans un nouveau trailer

Publié le Lundi 5 octobre 2020 à 10:00:00 par Théo Valet

Décidement, tout se passe en Chine aujourd'hui

Codemasters nous en a déjà montré beaucoup pour son 5ème Dirt. Ils continuent encore aujourd'hui avec un nouveau trailer de Gameplay nous montrant la Chine dans le mode Rally Raid. Qui dit rally dit boue et en Chine on n'en manque pas apparemment. Le circuit à l'air de bien glisser et ce n'est pas les virages tortueux qui vont aider les joueurs à rester impeccable. Il vous faudra de bons réflexes et une maîtrise correcte du véhicule si vous voulez éviter la sortie de route.Le jeu est toujours prévu pour le 6 novembre sur Xbox One, PS4 et PC. Il arrivera le 10 novembre sur les Xbox Series et plus tard dans l'année sur PS5.