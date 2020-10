- L'Edito du Dimanche

Publié le Dimanche 4 octobre 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

C'est la Saint Valentin avant l'heure !

Une fois n’est pas coutume, cet édito sera très court. Je pourrais évoquer plein de raisons à ça. La flemme, parce que j’ai mal dormi. La flemme parce que je n’ai pas assez dormi. La flemme parce que j’ai envie de dormir. Ou encore parce que j’ai plein de trucs à faire. Un peu de boulot, un peu de tests, un peu d’écriture, un peu de rangement… Et plein d’autres choses encore. Un peu de cuisine, un peu de ménage, un peu de bricolage…La liste pourrait s’allonger de diverses occupations ou soudaines envies. Mais on ne la déroulera pas cette fois-ci.Sauf qu’aujourd’hui, je ne tirerai pas la couverture à moi. Déjà parce que ma femme l’a piquée toute la nuit et que, à bien y réfléchir, ça fait une bonne continuité. Mais surtout parce qu’il y a bien plus important que de vous narrer mes aventures.Un petit sourire, une petite larmiche, un petit coup au cœur…Nous avons le plaisir de vous présenter Valentin Cordovado, né hier à 12h51.Toute la rédaction se joint à moi pour adresser nos félicitations au papa, Vincent, que vous croisez régulièrement sur ce site. Et lui présentons nos plus sincères condoléances pour ses nuits, qui seront désormais hachées ou blanches.En fait, c’est surtout à la maman que nous adressons nos félicitations. Parce que le papa, en fait, à part deux ou trois allers-retours, il n’a pas foutu grand-chose. Alors que la maman… le petit colis fait quand même 4 Kg 140 et mesure 52 cm. J'vous laisse imaginer le champ de bataille qu'il a laissé derrière lui... (c'était l'instant poésie et SVT de cet édito).Bref, la relève est là.